Guerra da Ucrânia: o que mudou depois de dois anos?

No último sábado (17), as forças lideradas por Vladimir Putin conquistaram a cidade de Avdiivka, localizada no leste da Ucrânia, marcando a mais significativa vitória militar do Kremlin em quase um ano. Essa conquista é crucial para os planos de domínio da região de Donetsk, onde os russos já controlam aproximadamente 55% do território.

Também no sábado, o presidente ucraniano Volodimir Zelenski apelou aos líderes reunidos na Conferência de Segurança de Munique, o mais tradicional encontro do tipo da Europa. "Infelizmente, manter a Ucrânia com um déficit artificial de armas, particularmente artilharia e capacidades de longa distância, permite a Putin se adaptar à atual intensidade da guerra", afirmou.



Para comentar sobre os dois anos de conflito, a apresentadora Isabella Faria conversa com o repórter especial Igor Gielow no Como É que É? desta quarta-feira (21).

