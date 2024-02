Procedimentos estéticos: por que pessoas estão ficando deformadas?

São Paulo

Os procedimentos estéticos com preenchedores são cada vez mais procurados por homens e mulheres que querem dar mais volume a algumas partes do rosto e do corpo.

A intervenção da vez é o PMMA, cujo uso é liberado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), mas não é recomendado pela SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica).

Quando há um processo inflamatório, ou mesmo quando o paciente não gosta do resultado, remover o PMMA sem causar danos ao local onde ele foi aplicado é quase impossível.

Para comentar este e outros procedimentos estéticos, a apresentadora Isabella Faria conversa com a editora-adjunta, Sílvia Hadar, no Como É que É? desta quarta-feira (14).

