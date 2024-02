Como sobreviver a um Carnaval de rua em SP?

São Paulo

Neste ano, que marca o décimo aniversário da publicação do decreto municipal que assinalou a retomada do Carnaval de rua em São Paulo, a expectativa é de que 15 milhões de foliões participem dos desfiles pela cidade.



Isso representa uma multiplicação por dez em relação ao público de 2014, que contou com cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Porém, nem tudo é festa. A Secretaria da Segurança Pública do estado de São Paulo comunicou nesta segunda-feira (5) a expansão de sua infraestrutura de apoio às vítimas de violência contra a mulher durante o período do Carnaval.



Para comentar sobre o Carnaval paulistano, a apresentadora Fernanda Mena conversa com a repórter Mariana Zylberkan no Como É que É? desta quinta-feira (8).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.