Quais os destaques da Mostra de Teatro de SP?

A nona edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp), que acontece entre 1º e 10 de março, celebra a diversidade das artes cênicas com espetáculos de África, Ásia, Oriente Médio e América do Sul.

Apesar de sua abrangência internacional, a mostra reserva lugar para obras nacionais. Nesse contexto, destaca-se a estreia de "Agora É Tudo Tão Velho — Fantasmagoria IV", dirigida pelo premiado cineasta Felipe Hirsch e apresentada pelo grupo teatral Ultralíricos.

Foram analisados 446 trabalhos e, deles, escolhidos dez.



Para detalhar a programação, a apresentadora Isabella Faria recebe o diretor artístico do festival, Antonio Araújo, no Como É que É? desta quarta-feira (28).

