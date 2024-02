Vídeo: Conheça o 'Isaac Newton' de Gaza, menino que criou a própria fonte de eletricidade

Deutsche Welle

Um menino ganhou o apelido de "Newton de Gaza" ao criar a própria fonte de eletricidade para iluminar a tenda da família.

"Fugimos do norte para Rafah. No campo, passamos os primeiros 20 dias na escuridão, era muito escuro à noite, e eu sentia pena da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos devido à escuridão total aqui. Então pensei em criar isso para aliviar o sofrimento pelo qual estamos passando durante a guerra", conta o deslocado palestino Hussam al-Attar.

Para engenhoca, ele coletou peças em um mercado de sucata. Depois, conectou ventiladores a fios, interruptores, lâmpadas e um pedaço fino de madeira compensada. "Assim, quando os ventiladores giram, geram atrito dentro do dínamo magnético, de modo que, quando giram, geram uma corrente elétrica que passa pelos fios que vão para a tenda."

Refugiados palestinos que fugiram de suas casas devido aos ataques israelenses se abrigam em um acampamento, em meio ao conflito Israel-Hamas, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza - Bassam Masoud - 13 fev. 2024/REUTERS

Ele se diz honrado de levar no apelido o nome do cientista inglês Isaac Newton. "Começaram a me chamar de Newton de Gaza, devido à semelhança entre mim e Newton. Newton estava sentado embaixo de uma macieira quando uma maçã caiu na cabeça dele e ele descobriu a gravidade. E nós aqui estamos vivendo na escuridão e em uma tragédia, com foguetes caindo sobre nós, portanto, pensei em criar luz e fiz isso."

Hussam é uma das mais de um milhão de pessoas atualmente amontoadas na cidade de Rafah, na fronteira sul da Faixa de Gaza. Elas fugiram para lá em meio à ofensiva de Israel em resposta ao ataque terrorista do Hamas.