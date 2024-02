Vídeo: O primeiro deserto brasileiro

Deutsche Welle

Você sabia que tem um deserto imenso surgindo no Brasil? Fica numa região da Bahia. Em partes do Nordeste, é comum uma paisagem mais seca, quase sem verde. É o clima semiárido. Ele era o que existia de mais severo em termos de falta de chuva no Brasil.

Mas isso mudou, como constatou um estudo feito a pedido do governo. Pela primeira vez, surgiu uma faixa de território árido, que está no caminho de virar um deserto.

"A aridização é um processo irreversível, porque é uma mudança de clima. E a mudança de clima em razão das mudanças climáticas. Como sabemos que o aquecimento global continua, e vai continuar", conta Ana Paula Cunha, do Cemaden. "Ainda que as mudanças climáticas sejam mitigadas, ainda que reduzam gases de efeito estufa, ainda assim esse aquecimento vai continuar. Portanto o processo de aridização é um processo irreversível."

Bem, não é que vai aparecer um Saara da noite para o dia na Bahia, porque o Saara é fruto de milênios de evolução climática. O que está nascendo na Bahia é um deserto no sentido da falta de vida: a terra chega num ponto de degradação em que não nasce mais nada.

Esse é um ponto crítico: a redução na disponibilidade de água. Um relatório da ONG MapBiomas alerta que o Brasil, símbolo de abundância, está secando. O território ainda concentra 12% do volume de água doce no mundo, mas perdeu um milhão e meio de hectares de superfície hídrica em três décadas.

O Brasil está ficando mais quente e seco. E os sinais são de que a aridez não vai se restringir ao Nordeste. Apenas a região Sul ficaria de fora de uma zona de perigo. "Mas eu diria que o grande alerta é para outras regiões que têm também secado", frisa Ana Paula, do Cemaden.

A saída emergencial, na opinião dos especialistas ouvidos pela reportagem, é apenas uma: pensar em formas de adaptação. "Eu acredito que o enfrentamento, de alguma forma, da mudança climática já está, de alguma forma, muito atrasada por todas as questões bem conhecidas, e portanto não devemos esperar que e a situação piore tanto que as mudanças se tornem muito mais dolorosas", disse Javier Tomasella, do Inpe.

O Ministério do Meio Ambiente, em nota, informou que vai lançar um plano de combate à desertificação.