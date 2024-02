Fugitivos em Mossoró: quais as últimas notícias?

São Paulo

A fuga de dois detentos da prisão de Mossoró (RN), inédita em presídios federais, aconteceu na passagem de terça-feira (13) para a quarta-feira (14). No entanto, somente na manhã da quarta os agentes penitenciários perceberam a ausência dos detentos, dando início às operações de busca.

Menos de um mês depois de ter assumido o Ministério da Justiça, Ricardo Lewandowski precisou convocar uma entrevista coletiva na quinta-feira (15) para prestar esclarecimentos sobre a fuga. Ele destacou deficiências na gestão da prisão e anunciou a implementação de medidas mais rigorosas para o controle das unidades penitenciárias.

Para comentar sobre as fugas e o que elas representam politicamente, a apresentadora Isabella Faria conversa com a repórter Raquel Lopes, enviada a Mossoró, no Como É que É? desta terça-feira (20).

