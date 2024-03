Darién: por que a região é conhecida como 'selva da morte'?

São Paulo

A crise migratória em Darién, região entre a Colômbia e o Panamá, intensificou-se, com quase 50 mil migrantes atravessando o estreito nos meses de janeiro e fevereiro deste ano.

Esse número representa um aumento de cinco vezes em comparação com o mesmo período de 2022. Destaca-se, ainda mais, o aumento significativo de crianças e adolescentes, com quase 17 mil registrados nos mesmos dois meses, uma cifra dez vezes superior ao período correspondente do ano anterior.

Além disso, especialistas dizem que Darién funciona como uma porta de entrada para uma larga rota migratória que se estende até a fronteira sul dos EUA.

Para explicar a situação atual da região, a apresentadora Isabella Faria recebe a repórter Mayara Paixão no Como É que É? desta segunda-feira (4).

