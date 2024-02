Como as falas de Lula sobre Gaza repercutiram entre judeus?

São Paulo

Durante uma viagem à Etiópia na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um paralelo entre as ações militares de Israel na Faixa de Gaza com o extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler.



"Sabe, o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou.



As declarações provocaram uma nova crise diplomática com o governo israelense, que convocou o embaixador brasileiro em Tel Aviv para uma "chamada de reprimenda", e levaram a reações da comunidade judaica.

Depois Lula afirmou que não havia citado o Holocausto e que sua fala havia sido assim interpretada pelo premiê israelense, Binyamin Netanyahu. "Primeiro que eu não disse a palavra 'Holocausto'. Holocausto foi interpretação do primeiro-ministro de Israel. Não foi minha", disse, em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, na Rede TV.



Para conversar sobre o assunto, a apresentadora Isabella Faria recebe o colunista Luiz Felipe Pondé, no Como É que É? desta quinta-feira (29).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.