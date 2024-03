É possível abrir mão do petróleo no Brasil?

São Paulo

No fim de janeiro, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, formalizou um pacto de colaboração com a Agência Internacional de Energia, visando impulsionar a transição energética tanto nacional quanto global.

Contudo, o Brasil ainda não estabeleceu uma data específica para renunciar aos combustíveis fósseis.

Mesmo tendo se comprometido perante à Organização das Nações Unidas (ONU) com a meta de atingir neutralidade nas emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050, o país ainda não estabeleceu prazos intermediários para a diminuição do uso e produção dessas fontes de energia.

Para discutir de o Brasil conseguirá abrir mão do petróleo, a apresentadora Isabella Faria recebe a repórter Jéssica Maes no Como É que É? desta terça-feira (5).

