Epidemia de dengue: há vacinas para todos?

São Paulo

Na última segunda-feira (18), o Brasil atingiu a marca de 1.889.206 casos prováveis de dengue, estabelecendo um novo recorde histórico de registros em apenas 78 dias. No mesmo período de 2023, o país contabilizava 400.197 casos.

Comparando os dois anos, houve um aumento impressionante de 372% nos casos.

Em relação aos imunizantes contra a doença, nesta quarta-feira (20), a Ministra da Saúde, Nísia Trindade, declarou que o governo federal planeja redistribuir as doses não utilizadas da vacina contra a dengue.

Essa medida visa alcançar mais municípios, porém, a lista das cidades beneficiadas ainda não foi definida



Para falar mais sobre a doença, a apresentadora Isabella Faria recebe a repórter Patrícia Pasquini no Como É que É? desta sexta-feira (22).

