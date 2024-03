Posso comprar energia elétrica de qualquer fornecedor?

São Paulo

As empresas proprietárias de distribuidoras de energia elétrica ampliaram sua presença no mercado livre de energia, onde os consumidores finais negociam diretamente com comercializadoras o preço da eletricidade. Essa estratégia contrasta com o mercado cativo, ao qual os consumidores residenciais estão vinculados.

As novas iniciativas, adaptadas para operar como comercializadoras varejistas, representam uma fonte alternativa de receita para os conglomerados, especialmente diante das possíveis perdas das distribuidoras devido à redução de consumidores no mercado cativo e ao crescimento da geração distribuída no país.

Para falar mais sobre o mercado de energia, a apresentadora Isabella Faria recebe o repórter Pedro Lovisi no Como É que É? desta terça-feira (19).



