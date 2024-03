Por que é tão difícil fazer aborto legal no Brasil?

São Paulo

No Brasil, a interrupção da gestação é autorizada em casos de gravidez resultante de estupro, risco à vida da gestante ou anencefalia fetal. Além disso, há decisões judiciais que reconhecem a malformação incompatível com a vida como justificativa para o aborto.

No entanto, mulheres que buscam o procedimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde) relatam que, mesmo nos casos permitidos por lei, enfrentam situações de humilhação, constrangimento e interferência

de médicos e juízes, incluindo manifestações de fanatismo religioso.



Para discutir mais sobre o aborto legalizado, a apresentadora Isabella Faria recebeu a repórter Geovana Oliveira no Como É que É? desta quinta-feira (14).

