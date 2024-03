Dez anos depois, a Lava-Jato ainda é relevante?

São Paulo

Não se pode discutir a política brasileira do século 21 sem reservar um espaço para a Operação Lava Jato, que completou uma década no último domingo (17).

Um resumo simplificado da história recente do país a situaria ao lado e após outros marcos desse período, começando em junho de 2013: o impeachment de Dilma Rousseff, a eleição de Jair Bolsonaro e os ataques de 8 de janeiro de 2023.

No entanto, é evidente que o período em que a Lava Jato abalava presidentes, influenciava as mais altas instâncias do Judiciário e colocava em xeque figuras proeminentes do Congresso já se distanciou no tempo.



Para falar mais da operação, a apresentadora Isabella Faria recebe o editor-assistente de Política Felipe Bächtold no Como É que É? desta segunda-feira (18).

