O caso Marielle está encerrado?

São Paulo

Os alvos da operação deflagrada pela Polícia Federal para prender os suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes negaram envolvimento com o crime, não se pronunciaram ou não foram localizados até a noite deste domingo (24).

Dentre eles estão Chiquinho Brazão, deputado federal pelo União Brasil e Domingos Brazão, conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Rio.

Também foram presos Giniton Lages, delegado da Polícia Civil, Marco Pinto, comissário da Polícia Civil, e Robson Fonseca, assessor pessoal de Domingos Brazão na Assembleia Legislativa e no TCE.

Além disso, de acordo com investigadores do caso Marielle, o delegado Rivaldo Barbosa, que tomou posse do cargo de chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro na véspera do crime, é acusado de criar uma organização criminosa dentro da polícia. No entanto, ele nega veementemente as acusações.

Para falar mais sobre as prisões, a apresentadora Isabella Faria recebe o repórter Italo Nogueira no Como É que É? desta terça-feira (26).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.