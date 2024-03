Quais os bastidores da condenação de Robinho?

São Paulo

Na quarta-feira (20), o advogado Jacopo Gnocchi, que atua em nome da vítima do estupro coletivo que levou à condenação do ex-jogador Robson de Souza, expressou sua confiança no sistema judiciário brasileiro.



Ele agora espera que a sentença de prisão seja prontamente cumprida no Brasil, em linha com os procedimentos que teriam sido seguidos na Itália após a confirmação da condenação em janeiro de 2022.

Robinho foi condenado a nove anos de prisão em 2017. O crime ocorreu em janeiro de 2013 em uma casa noturna de Milão, no norte da Itália, onde ele jogava, na época, pelo Milan.



Para falar mais sobre a condenação, a apresentadora Isabella Faria recebe a jornalista Michele Oliveira no Como É que É? desta segunda-feira (25).

