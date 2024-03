Por que hidrogênio verde é o combustível do futuro?

São Paulo

O elemento químico mais abundante no Universo está no centro de uma competição acelerada, assemelhando-se a uma corrida do ouro.

Com o potencial de reduzir a pegada ambiental de setores intensivos em carbono e impulsionar o processo de transição energética, o hidrogênio é amplamente considerado como o combustível do futuro, alcançando status de estrela.

No entanto, não é todo tipo de hidrogênio que desperta o interesse do mercado. A ênfase recai sobre a variedade sustentável conhecida como hidrogênio verde, e o Brasil está bem posicionado para liderar globalmente a produção.



Para discutir mais sobre o combustível, a apresentadora Isabella Faria recebeu a repórter Tamara Nassif no Como É que É? desta quarta-feira (13).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.