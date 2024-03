Qual o futuro da PM em São Paulo?

São Paulo

Na manhã da quarta-feira, dia 21 de fevereiro, o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, anunciou uma série de alterações na liderança da Polícia Militar.

As modificações, oficializadas no "Diário Oficial", contemplam a destituição do segundo no comando da corporação, o coronel José Alexander de Albuquerque Freixo. No total, 34 coronéis foram realocados, abrangendo todos os setores da PM, de um quadro total de 63.

A medida, que enfraquece ainda mais o comandante-geral da PM, Cássio Araújo de Freitas, revoltou grande parte dos oficiais superiores da corporação.



