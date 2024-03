Por que tantas brasileiras engravidam na adolescência?

No Brasil, qualquer gestação ocorrida antes dos 14 anos é considerada uma ameaça à vida da mãe e, consequentemente, está dentro das circunstâncias que permitem o aborto legal.

Apesar das leis estabelecidas, em 2023, dados preliminares do município de Autazes, no interior do Amazonas, apontam 21 casos de gravidez em meninas com até 14 anos, colocando o município entre os com maior incidência de gestações nessa faixa etária. Entre os 15 e 19 anos, o número aumenta para 221 casos.

Além disso, segundo um estudo feito a pedido do Ministério da Saúde, um quinto das meninas brasileiras que engravidam na adolescência afirma não saber como evitar filhos e a mesma fração volta a engravidar antes de atingir a maioridade.

Para falar mais sobre gravidez precoce no Brasil, a apresentadora Isabella Faria recebe a repórter Bárbara Blum no Como É que É? desta quarta-feira (27).

