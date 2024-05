Quais as estratégias da Europa para evitar enchentes?

São Paulo

Diversas localidades na Europa utilizam sistemas de barreiras e comportas para controlar o nível das águas e evitar inundações, seja pelo oceano ou por rios.

Esses sistemas são essenciais para a sobrevivência de cidades como Roterdã e Veneza, mas exigem recursos significativos tanto para sua construção quanto para manutenção. Além disso, podem causar impactos ambientais nos ecossistemas adjacentes.

Depois da grande tragédia que avassalou o Rio Grande do Sul, o estado pode aprender com esses países?



Para entender as estratégias estrangeiras, a apresentadora Isabella Faria recebe a repórter Giuliana Miranda no Como É que É? desta quarta-feira (22).

