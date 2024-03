Quem ganhou e quem perdeu no Oscar 2024?

São Paulo

Na edição de sua premiação de 2024, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood consagrou "Oppenheimer" na noite deste domingo (10) em Los Angeles. O longa de Christopher Nolan levou a estatueta principal, a de melhor filme, além de outras seis.

Emma Stone foi escolhida a melhor atriz por "Pobres Criaturas", que venceu também nas categorias de direção de arte, figurino e cabelo e maquiagem.

Ela desbancou Lily Gladstone, que parecia a favorita por "Assassinos da Lua das Flores", e havia sido a primeira atriz indígena americana na lista do Oscar.

Para discutir os vencedores e perdedores, a apresentadora Isabella Faria recebe o repórter Leonardo Sanchez no Como É que É? desta segunda-feira (11).

