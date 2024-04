O que esperar dos Jogos Olímpicos de Paris 2024?

São Paulo

Muitas mudanças estão programas para as Olimpíadas deste ano.

Além das competições esportivas tradicionais, os Jogos Olímpicos de Paris também pretendem introduzir novas modalidades, como o breakdance, escalada esportiva, skate e surfe, buscando atrair um público mais jovem e diversificado.

Ainda sobre as mudanças, a decisão divulgada na última quarta-feira (10) pela World Athletics (WA), a entidade internacional de atletismo, de conceder prêmios em dinheiro aos medalhistas de ouro dos Jogos Olímpicos de Paris, foi bastante surpreendente.

Essa quebra de uma tradição centenária de 128 anos causou certa consternação no Comitê Olímpico Internacional (COI). No entanto, os atletas receberam a notícia com entusiasmo.

Para falar mais sobre os jogos deste ano, a apresentadora Isabella Faria recebe o repórter Marcos Guedes, no Como É que É? desta terça-feira (16).

