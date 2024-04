Como as Diretas Já ressoam na política atual?

São Paulo

A ditadura militar, que prometeu uma abertura política e a implementou de maneira "lenta, gradual e segura", buscou conter com vigor as manifestações do movimento Diretas Já.

Este movimento mobilizou centenas de milhares de pessoas nas principais cidades do país e unificava a oposição em defesa do direito ao voto para presidente.

Um desses eventos foi o comício na Praça da Sé em 16 de abril de 1984. Na época, o Datafolha estimou a presença de aproximadamente 400 mil pessoas, marcando o maior ato popular já registrado no Brasil até aquele momento.



