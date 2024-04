Moro vai ser cassado?

São Paulo

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná deu início na tarde desta segunda-feira (1°) ao julgamento de uma ação eleitoral que poderia resultar na cassação do mandato do senador Sergio Moro, filiado ao União Brasil-PR, sob a alegação de suposto abuso de poder econômico.

Encabeçadas pelo PL de Jair Bolsonaro e pela federação do PT de Lula (contendo ainda o PC do B e o PV), as representações, que tramitam em conjunto, apontam que o parlamentar teria feito gastos excessivos no período da pré-campanha eleitoral ligada ao pleito de 2022, o que a defesa do senador nega.



O juiz José Rodrigo Sade, segundo a votar, pediu vista, afirmando que retomaria com seu voto na sessão de quarta-feira (3).



Para comentar sobre o julgamento, a apresentadora Isabella Faria recebe a repórter Catarina Scortecci no Como É que É? desta terça-feira (2).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.