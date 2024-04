Golpe, 60 anos: como a ditadura militar ressoa hoje?

São Paulo

Segundo alguns especialistas, a determinação do presidente Lula (PT) de proibir os ministérios de promover eventos para comemorar os 60 anos do golpe militar é considerada um "desastre".



Como revelou a Folha, o Ministério dos Direitos Humanos tinha planos de fazer pedidos públicos de desculpas às vítimas da ditadura e realizar outras iniciativas para marcar a data.

Contudo, essas ações foram vetadas por Lula visando evitar conflitos com os militares, especialmente em meio ao progresso das investigações sobre os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

