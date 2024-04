O que preciso saber antes de comprar a casa própria?

São Paulo

Adquirir a casa própria é um desejo compartilhado por muitos brasileiros, especialmente pelos mais jovens. Além de ser um investimento com potencial de retorno, deixar o aluguel para trás é visto como uma forma de alcançar estabilidade e melhorar a qualidade de vida.

Enquanto especialistas em mercado imobiliário destacam que a decisão muitas vezes é emocional, planejadores financeiros alertam sobre a importância de manter um olhar crítico sobre as finanças.

É fundamental planejar cuidadosamente e considerar as diversas opções de compra disponíveis no mercado para evitar que o sonho da casa própria se transforme em um problema financeiro.

Para falar mais sobre o assunto, a apresentadora Isabella Faria recebe a repórter Ana Paula Branco, no Como É que É? desta quarta-feira (17).

