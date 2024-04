Para onde vão os celulares roubados em SP?

São Paulo

No ano passado, o Autódromo de Interlagos, situado na zona sul de São Paulo, registrou o maior número de casos de roubo de celulares na cidade. Esse local, conhecido por atrair multidões durante shows e festivais de música, também foi o endereço mais frequentemente mencionado por vítimas desse tipo de crime em boletins de ocorrência, totalizando 3.733 registros em 2023.

Durante o mesmo período, a cidade contabilizou 156.214 ocorrências de roubo de celulares, de acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública e analisados pelo Delta Folha, considerando os 100 quarteirões com maior incidência de casos.

Embora o Autódromo lidere o ranking, a região central é a mais impactada pelos ladrões, pois concentra mais quarteirões com altos índices de registros desse tipo de crime.

