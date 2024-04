Quais as maiores fake news da culinária brasileira?

São Paulo

É possível que você já tenha ouvido falar que a feijoada brasileira teve sua origem entre os trabalhadores escravizados, que utilizavam os restos de carne destinados pela casa-grande, como orelha, rabo e pé de porco.

A verdade é que os escravos não tinham acesso a nenhuma carne restante.

A culinária sempre foi transmitida pela tradição oral, cheia de superstições e idiossincrasias e dogmas que ninguém ousava contestar.



Para comentar essas curiosidades gastronômicas, a apresentadora Isabella Faria recebe o autor do blog Cozinha Bruta, Marcos Nogueira, no Como É que É? desta quinta-feira (4).

