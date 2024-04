Por que a USP ainda barra matrículas de estudantes cotistas?

São Paulo

O juiz Danilo de Paula, da 2ª Vara de Cerqueira César, emitiu uma determinação na última sexta-feira (5) exigindo que a Universidade de São Paulo (USP) assegure a matrícula de Alison dos Santos Rodrigues, de 18 anos, que teve sua admissão no curso de medicina negada por não ser considerado pardo.

Apesar de ter se autodeclarado como tal, a comissão de heteroidentificação da USP contestou a afirmação. Após analisar uma fotografia e realizar uma breve entrevista virtual de aproximadamente um minuto com o candidato, a comissão concluiu que ele não poderia ser classificado como pardo.



Para comentar sobre as regras da universidade, a apresentadora Isabella Faria recebe a repórter Isabela Palhares no Como É que É? desta terça-feira (9).

