Como vivem os palestinos que fugiram para o Brasil?

São Paulo

Diversos repatriados de Gaza, buscando reconstruir suas vidas no Brasil, compartilham relatos de sofrimento.

Eles dividem seu tempo entre trabalho, aulas de português e sessões de atendimento psicológico, enquanto acompanham as notícias sobre o conflito.

De acordo com o Itamaraty, desde o início do conflito em outubro do ano passado, 115 brasileiros e seus familiares foram evacuados da Faixa de Gaza. Os últimos quatro brasileiros deixaram o território em 8 de fevereiro e chegaram a São Paulo em um voo comercial.

Para contar as histórias dessas pessoas, a apresentadora Isabella Faria recebe o repórter Renan Marra no Como É que É? desta segunda-feira (8).

