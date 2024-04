Por que a energia é tão cara no Brasil?

São Paulo



Especialistas em energia classificaram a medida provisória assinada pelo governo no começo do mês como um texto complexo e com ações inconsistentes.

A MP foi apresentada como uma solução para diminuir as tarifas e promover o uso de energia limpa. No entanto, o efeito prático será apenas um alívio temporário nos preços, estimado entre 3,5% e 5% pela administração de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além disso, a medida resultará na extensão de subsídios para empresas que não necessitam e levará a um aumento na conta de luz a partir de 2029, calculado em pelo menos 7% por análises privadas.



Para falar mais sobre a conta de luz no Brasil, a apresentadora Isabella Faria recebe a repórter especial Alexa Salomão, no Como É que É? desta sexta-feira (19).

