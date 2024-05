30 anos de democracia: Como serão as eleições na África do Sul?

São Paulo

O maior partido de oposição da África do Sul, a Aliança Democrática (AD), realizou neste domingo (26) o comício de encerramento de sua campanha eleitoral.

A AD enfatizou o tema da eficiência como seu principal argumento para conquistar o poder na eleição que acontecerá nesta quarta-feira (29).

Apesar das gestões do partido não serem perfeitas, o partido frequentemente destaca a comparação com o caos administrativo e as denúncias de corrupção do governo nacional, controlado pelo Congresso Nacional Africano (CNA).

Para explicar mais sobre as eleições na África do Sul, a apresentadora Isabella Faria conversa com editor do Painel, Fábio Zanini, enviado especial a Joanesburgo, no Como É que É?.

