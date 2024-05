O que já mudou no novo mandato de Putin?

São Paulo

Cinco dias após iniciar seu quinto mandato como presidente da Rússia, Vladimir Putin fez uma de suas decisões mais surpreendentes desde a invasão da Ucrânia em 2022: demitiu o ministro da Defesa, seu antigo aliado Serguei Choigu, e o influente secretário do Conselho de Segurança, Nikolai Patruchev.

O anúncio dessas surpreendentes mudanças em meio à Guerra da Ucrânia foi feito no domingo (12), e o verdadeiro significado dessas ações está gradualmente se revelando com a demissão de Patruchev.

De acordo com uma fonte que atua dentro do Kremlin, a intenção de Putin é renovar os escalões inferiores de seu governo, sem, no entanto, apontar um herdeiro presumido.

Para comentar as mudanças a apresentadora Isabella Faria recebe o repórter especial Igor Gielow no Como É que É? desta quinta-feira (16).

