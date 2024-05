O que acontece com quem não declara o IR?

São Paulo

Os contribuintes obrigados a declarar o Imposto de Renda 2024 que não possuem todas as informações sobre seus rendimentos, bens e demais movimentações financeiras podem enviar a declaração incompleta à Receita Federal.



Dessa forma, evitam a multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido.

Além da multa, quem é obrigado a declarar e não presta contas ao fisco pode enfrentar punições ainda mais severas, como o bloqueio do CPF e, em casos mais graves, até mesmo a prisão.



O prazo para entrega termina nesta sexta-feira (31).

