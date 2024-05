Alejandro Zambra discute a paternidade no sensível 'Literatura Infantil'; vídeo

São Paulo

Uma vez o escritor chileno Alejandro Zambra ouviu de uma editora que os livros dele pareciam escritos para crianças e se assemelhavam a literatura infantil.

O autor já era conhecido pelo estilo sensível de obras como "Bonsai" e "Formas de Voltar para Casa" —e não ficou muito feliz.

"A expressão 'literatura infantil' é condescendente e ofensiva e me parece também redundante. Porque toda literatura é, no fundo, infantil", escreve ele no seu novo livro chamado, justamente, "Literatura Infantil", lançamento da Companhia das Letras com tradução do Miguel Del Castillo.

Ali Zambra aborda o nascimento do filho e a experiência da paternidade por meio de anotações de diários, ensaios e contos.

A obra é o assunto da semana no Painel das Letras, série semanal produzida pela TV Folha e apresentada pelo colunista e editor Walter Porto, que indica livros de ficção e não ficção que acabaram de ser lançados.

Os vídeos são publicados todas as quintas-feiras nas redes sociais e no canal da Folha no YouTube.