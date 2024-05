Como a China se tornou uma potência automobilística?

São Paulo

O maior evento do setor automotivo em 2024, o Salão de Pequim, terminou no início do mês de maio e as atenções estiverem concentradas em marcas chinesas que sequer existiam na edição anterior do evento, em 2018.

A qualidade perceptível dos novos produtos tem preocupado as montadoras tradicionais, e não apenas devido à invasão de mercados estrangeiros.

Em Pequim, observa-se um crescente interesse dos consumidores pelos automóveis nacionais, que têm conquistado vendas das marcas ocidentais, sul-coreanas e japonesas.

Para comentar os destaques do evento, a apresentadora Isabella Faria recebe o jornalista Eduardo Sodré no Como É que É? desta quinta-feira (23).

