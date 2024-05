Como o RS será reconstruído?

São Paulo

A reconstrução do Rio Grande do Sul demandará planejamento e definição de prioridades pela gestão de Eduardo Leite (PSDB).

Especialistas consultados pela Folha enfatizam que, no curto e médio prazo, o governo deve concentrar seus esforços na construção de moradias e na recuperação de rodovias e pontes, afetadas pela tragédia climática.

Posteriormente, a atenção deverá se voltar para os equipamentos públicos de saúde e educação.

Para explicar como a reconstrução será feita, a apresentadora Isabella Faria recebe o repórter Fabio Victor no Como É que É? desta segunda-feira (27).

