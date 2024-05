Crianças autistas ficarão sem plano de saúde?

A operadora de planos de saúde Amil está cancelando milhares de contratos coletivos por adesão, incluindo os de crianças e jovens com TEA (transtorno do espectro autista), doenças raras e paralisia cerebral. Esse cancelamento tem gerado mobilizações e uma onda de ações judiciais.

Os contratos estão programados para vencer no dia 31 de maio.

A Amil confirmou à Folha que está em andamento o cancelamento de um conjunto de contratos da empresa com administradoras de benefícios, "especificamente os que demonstram desequilíbrio extremo entre receita e despesa há pelo menos três anos".



Para entender esses cancelamentos, a apresentadora Isabella Faria recebe a repórter Cláudia Collucci no Como É que É? desta sexta-feira (17).

