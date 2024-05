Quais são os impactos do desmate no cerrado?

São Paulo

O desmatamento no cerrado vem crescendo a passos largos nos últimos anos. O bioma, que abriga a savana mais biodiversa do mundo, é também onde nasce a maioria das bacias hidrográficas do país.

Em 2023, o desmate na região –que ocupa aproximadamente 24% do território nacional– superou o registrado na floresta amazônica –que cobre cerca de metade do país–, algo que não acontecia desde 2017.

O epicentro desse avanço é o chamado Matopiba, onde se encontram os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

A repórter Jéssica Maes e o repórter fotográfico Lalo de Almeida viajaram até a região. Eles visitaram seis municípios e rodaram 2.850 km em estradas ladeadas por plantações de soja, milho e algodão para mostrar como o avanço do agronegócio sobre a vegetação nativa altera a paisagem, encurrala comunidades, influencia o clima e ameaça a segurança hídrica.

Para conversar sobre os impactos do desmate no cerrado, a apresentadora Priscila Camazano recebe a repórter Jéssica Maes no Como É que É? desta quarta-feira (8).

