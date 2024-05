O que está por trás da crise no PCC?

A insurreição de três membros de destaque do PCC (Primeiro Comando da Capital) contra o líder supremo do grupo sinaliza uma das crises mais significativas enfrentadas pela facção nos últimos 20 anos, além de representar um teste para o poder de Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola.

Os primeiros indícios do desentendimento dentro do PCC surgiram em fevereiro, quando os serviços de inteligência interceptaram uma mensagem atribuída aos elementos mais radicais da facção.



Nela, Camacho era destituído de seu papel no PCC e sua morte era ordenada, sob a acusação suposta de ter traído seus companheiros.

Para conversar sobre a crise na facção, a apresentadora Isabella Faria recebe o repórter especial Rogério Pagnan no Como É que É? desta segunda-feira (13).

