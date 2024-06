'Boulder' narra história de megera que se vê domada em romance lésbico; veja vídeo

São Paulo

"Boulder", da catalã Eva Baltasar, envolve os leitores como se eles estivessem tomando uma bebida forte e quente com a autora numa noite fria em Reykjavik, na Islândia.

É lá que se passa a maior parte do romance, traduzido por be rbg e Meritxell Hernando Marsal para a editora Dublinense, contando a história de uma cozinheira nômade de navios mercantes que vê seu coração laçado por uma donzela gringa chamada Samsa.

Quando dá por si, ela se vê formando com a amada uma família estável que nunca imaginou ter. Com a epopeia em primeira pessoa dessa megera domada, Baltasar se tornou finalista do Booker Internacional e uma das escritoras mais destacadas da Catalunha.

