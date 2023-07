Festival de Parintins é vitrine de cultura tradicional e iniciativas ESG

São Paulo

A quase 400 quilômetros de Manaus, um pequeno município conhecido como "ilha da magia" faz jus ao apelido, ao menos no início de julho.

É nessa época que acontece, há pelo menos 59 anos, o Festival de Parintins, que leva o nome oficial da cidade.

Em 2023, o tradicional evento levantou de forma inédita a questão da sustentabilidade, em razão da grandiosidade de uma festa popular que pode ser considerado o Carnaval amazônico.

No Festival de Parintins 2023, o "Bumbódromo" se abriu para as apresentações dos Bois Garantido, agremiação que desfila de vermelho, e do Boi Caprichoso, que sai de azul, entre 30 de junho e 2 de julho - Marlene Bergamo/Folhapress

"A festa vem crescendo, atraindo mais e mais visitantes para cidade, que é uma ilha e, por isso, é necessário um olhar mais sensível sobre como podemos mitigar os impactos e criar uma cultura de cuidado com a Amazônia, que se comunica muito bem com a proposta do próprio Festival, suas toadas e alegorias", explica Eduardo Tavares, Secretário de Estado do Meio Ambiente do Amazonas.



São três noites de apresentações que surpreendem pela tecnologia artística de uma das festas populares mais importantes do Brasil. "É um espetáculo fantástico, eu vejo como a grande ópera brasileira", descreveu a ministra Margareth Menezes à Folha, durante a primeira noite do Festival.



A festa, que é marcada pela forte cultura popular indígena e ribeirinha, se baseia numa rivalidade centenária na região, que tem como protagonista o folclore do boi-bumbá.

Dois grandes grupos, chamados de "Bois", dividem o público: o Boi Caprichoso, caracterizado pelo uso da cor azul, e o Boi Garantido, que se colore de vermelho. Nas camisas, casas, marcas e ruas, as cores estampam as torcidas na cidade.

Grandes marcas dão o braço a torcer e abraçam as cores da festa local, como Bradesco e a rede atacadista Assaí, que contemplam os diferentes tons em letreiros espalhados pela cidade.

Até mesmo a gigantesca Coca-Cola abre mão de seu tradicional vermelho para prestigiar o festival, com latinhas fabricadas também em embalagens azuis.

"Aqui é o único lugar no mundo onde já produzimos uma edição especial da lata da Coca-Cola na cor azul, em respeito às tradições do Festival, valorizando de sua identidade cultural e estabelecendo, assim, uma conexão verdadeira", explica Silmara Olivio, VP de Assuntos Públicos, Comunicação e Sustentabilidade da Coca.

Presente na região amazônica desde 1966 com a instalação da Recofarma, uma das maiores fabricantes de concentrados da Coca-Cola, a marca apoia o Festival de Parintins há 28 anos.

A festa acontece no 'Bumbódromo', onde o combate artístico acontece entre os vermelhos e os azuis.

Do lado de fora, em frente a arena, moradores e visitantes assistem as apresentações nas calçadas, através de televisores posicionados para a rua.

Ingressos vendidos a partir de R$ 980,00 esgotaram rapidamente. Existe também uma arquibancada popular com entrada gratuita mediante uma longa fila que se forma com clima de festa.

A torcida é participante ativa do espetáculo, somando pontos com a animação coreografada nas arquibancadas, ou subtraindo o placar, caso demonstrem algum tipo de desrespeito ao Boi rival.



Há dois anos, uma nova competição foi instaurada: motivadas pelo projeto "Recicla, Galera", lançado pela Coca-Cola em parceria com o governo do Amazonas, as torcidas encaram também o desafio de destinar corretamente o lixo produzido durante a festança.



A torcida que juntar a maior quantidade de material reciclável recebe uma premiação de R$ 20 mil para investir em ações de sustentabilidade na agremiação.

Apenas no primeiro dia de festa, a quantidade de resíduos corretamente descartados já havia superado a contagem total dos quatro dias de festa de 2022, quando o projeto foi lançado.

Um desafio é que grande parte dos acessórios de animação usados pela torcida, como bastões infláveis, não são feitos de material reciclável.

"A ideia é colocar parâmetros para os patrocinadores que entrarem precisarem assumir alguns compromissos. É um próximo passo, usando o poder de convocação da Coca-Cola", acrescenta Vitor Bicca, diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola Brasil.

O Boi Caprichoso, vencedor do Festival, também foi o Bicampeão Sustentável. No total, mais de 5 toneladas de resíduos foram coletados.

Todo o material foi entregue a uma associação de catadores de Parintins. "São pontos de coleta pela cidade, compras de maquinários como prensa e triciclos para a Associação de Catadores, um legado que fica o ano inteiro, não apenas no momento do festival", explica Eduardo Dias, gerente sênior de Relações Governamentais.



Ações como essa partem de demandas de consumidores cada vez mais conscientes em relação aos impactos ambientais e sociais gerados pelas grandes marcas.

"Iniciativas e compromissos relacionados a ESG têm tido cada vez mais relevância estratégica em nossa empresa há anos", enfatiza Rodrigo Brito, Head de Sustentabilidade Brasil e Cone Sul da Coca-Cola América Latina.

"Essas ações incluem a promoção da economia circular, a preservação e o acesso à água, além de iniciativas de empoderamento econômico, diversidade e inclusão."

Durante o fim de semana do Festival, que aconteceu entre os dias 30 de junho e 2 julho, a Coca também lançou o edital "Empreenda como uma mulher", que visa alcançar cerca de 500 mulheres em Manaus e Parintins.

A ação faz parte do "Coca-Cola dá um gás no seu negócio", iniciativa que surgiu na pandemia oferecendo ferramentas para impulsionar o crescimento de pequenos empreendedores.

"Fizemos um recorte de mulheres, porque sabemos que são a maioria", explica Bicca.

"Os pequenos negócios começam e acabam rápido, por falta de gerenciamento, experiência. Estamos fortalecendo para que possam se manter."

*A repórter e a fotógrafa viajaram a Parintins a convite da Coca-Cola