Vídeo: Startup desenvolve método que usa bolhas de ar para limpar rios

Deutsche Welle

Uma startup holandesa The Great Bubble Barrier desenvolveu um método que usa bolhas de ar para limpar rios. O novo sistema remove lixo plástico das águas sem prejudicar os peixes.

Um tubo com vários pequenos buracos é submerso cruzando o leito do rio. Quando o ar é bombeado através do tubo, as bolhas criam uma cortina que empurra o plástico até a superfície. Em seguida, o fluxo natural da água leva os resíduos para um sistema de captação lateral.

Os rios carregam grandes quantidades de lixo plástico, que acabam nos oceanos. A empresa holandesa que criou o sistema diz que ele é capaz de capturar mais de 80% desses resíduos. O projeto promissor ainda está na fase piloto.