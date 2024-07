O que fazer nas férias de julho com as crianças?

São Paulo

As férias de julho já começaram e, em São Paulo, há uma programação encorpada para entreter crianças.

As opções vão desde passeio ao ar livre no parque, visita a exposições e em espaços que prepararam atividades com sucessos infantis, como Patrulha Canina e Mundo Bita. Há também passeios gratuitos no roteiro.

Para quem preferir ficar em casa, há também dicas de filmes para ver em família no streaming.

Para dar dicas do que fazer nas férias de julho com as crianças, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter Matheus Ferreira, no Como É que É? desta sexta-feira (12).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.