São Paulo

Um seminário realizado em homenagem a José Alexandre Scheinkman, no Insper, apresentou pesquisas sobre a mudança climática e a relevância de ações de política pública para atenuar seus efeitos econômicos e sociais.

Os estudos sobre o clima têm alguns argumentos consolidados em meio a muitas incertezas. O aquecimento global acima de 1,1ºC desde o período pré-industrial tem influência da atividade econômica. Existe uma forte correlação entre o nível de emissão de CO2 e a renda por habitante dos países.

Além disso, esse aquecimento leva a mudanças estatisticamente significativas em eventos climáticos, como enchentes e ciclones.

Para discutir se os governos estão se prevenindo dos desastres climáticos, a apresentadora Priscila Camazano recebe o colunista Marcos Lisboa, no Como É que É? desta quinta-feira (11).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.