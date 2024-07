Avião cai no Nepal e ao menos 18 pessoas morrem

AFP e Reuters

Ao menos 18 pessoas morreram após a queda de um pequeno avião, seguida de incêndio, no momento em que decolava da capital do Nepal, Katmandu, nesta quarta-feira (24), disseram autoridades locais.

Policiais e bombeiros foram deslocados para a operação de resgate.

"Dezenove pessoas, incluindo a tripulação, estavam a bordo do avião com destino a Pokhara", no centro do Nepal, informou Premnath Thakur, porta-voz do aeroporto de Katmandu.

Serviços de emergência trabalham no local do acidente de um avião da Saurya Airlines que pegou fogo após derrapar na pista durante a decolagem, em Katmandu, no Nepal, - NepaliArmyHQ via REUTERS

O voo estava se dirigindo a Pokhara, um importante centro turístico no Himalaia.

A Sauraya Airlines utiliza apenas aviões Bombardier CRJ 200, segundo seu site.

A indústria aérea nepalesa tem crescido fortemente nos últimos anos, com o transporte de pessoas e mercadorias para áreas de difícil acesso, assim como montanhistas.

No entanto, tem sido criticada por suas normas de segurança deficientes.

A União Europeia proibiu todas as companhias aéreas do Nepal de sobrevoar seu espaço aéreo por motivos de segurança.