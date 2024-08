Brasil tem chances de ouro em Paris-2024?

São Paulo

Ganhador de sete medalhas de ouro tanto nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 como nos de Tóquio-2020, o Brasil chegou ao sétimo dia de competições em Paris-2024 sem um único topo de pódio.

Nesta quinta-feira (1º), o sexto dia pós-cerimônia de abertura, foram mais duas pratas, com Caio Bonfim na marcha atlética e Rebeca Andrade no individual geral da ginástica. Antes, outra prata (no judô) e três bronzes (no judô, no skate e na ginástica).

Desse modo, o país iniciou a sexta-feira, na qual ganhar um ouro seria surpresa —não havia favorito em nenhuma disputa—, na 30ª posição no quadro de medalhas.

Será possível mudar esse cenário? Ou o Brasil corre risco de amargar uma edição olímpica sem um único ouro, como aconteceu 24 anos atrás, em Sydney?

