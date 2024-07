Conheça os detalhes da medalha das Olimpíadas de Paris

São Paulo

A cada quatro anos, as Olimpíadas também renovam o design de suas medalhas, trazendo para o peito do atleta que sobe ao pódio um pouco da identidade daquela edição.

Com os Jogos Paris 2024, não poderia ser diferente. Por isso a França deixou nas medalhas de ouro, prata e bronze uma lembrancinha especial da cidade luz: um pedaço de ferro da própria Torre Eiffel.

Como a Torre Eiffel passou por inúmeras reformas desde a sua construção, iniciada em 1887 e finalizada em 1889, seus pedaços de metal que foram removidos ao longo da história acabaram sendo preservados.

Com essas peças, a joalheria LVMH Chaumet desenhou as medalhas desta edição, levando em conta o formato hexagonal, que remete ao mapa da França; o brilho, destacado nas linhas finas que partem do centro às bordas; e a cravação. Como a medalha está incrustada junto a um pedaço de ferro, foram usados seis formatos de prego "Clous de Paris" para fixar a peça no lugar.

As treliças da Torre Eiffel também inspiram o design da fita dessas honrarias, que tem as cores azuis escuras para as medalhas olímpicas e vermelho para as paralímpicas.

O verso, como de costume, relembra o renascimento dos Jogos na Grécia. Desde 2004, ano dos Jogos de Atenas, estão ali representadas a deusa da vitória Nice e o Estádio Panatenaico, sede da primeira edição dos Jogos Olímpicos da era moderna, que ocorreram em 1896, também em Atenas.

Contudo, pela primeira vez, esses símbolos estão dispostos junto a um desenho da própria Torre Eiffel, símbolo que promete dominar a iconografia olímpica desta edição.