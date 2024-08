São Paulo

A última brasileira a competir nesta quarta-feira (31), Bia Ferreira, derrotou a holandesa Chelsey Heijnen e garantiu pódio: mesmo se perder nas semis, sai com o bronze.

Na ginástica artística, Diogo Soares disputou a medalha no individual geral, mas terminou na 23ª colocação depois de cair do cavalo com alças.

O judoca Rafael Macedo não conseguiu o bronze depois de ser desclassificado com shidô polêmico.

A seleção masculina de vôlei também voltou à quadra, mas perdeu para a Polônia por 3 sets a 2. Já a seleção feminina de futebol perdeu por 2 a 0 para a Espanha, mas se classificou entre os melhores terceiros colocados.

Para falar em quais modalidades o Brasil ainda tem chance de medalha, a apresentadora Priscila Camazano recebe Marcos Guedes, editor-adjunto de Esporte e enviado a Paris para a cobertura das Olimpíadas, no Como É que É? nesta quinta-feira (1º).

