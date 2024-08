São Paulo

Os pilotos de um avião da Azul que seguia para Belém relataram terem visto duas luzes brancas, que ora paravam ora se movimentavam extremamente rápidas em zigue-zague.

As luzes avistadas da cabine da aeronave foram dois dos cerca de 80 óvnis (objetos voadores não identificados) reportados à Aeronáutica em 2023.

O número, que não é exato pois há casos em que um piloto afirma ter visto de um a cinco objetos estranhos no ar, faz parte de 30 documentos disponibilizados recentemente pela FAB (Força Aérea Brasileira) ao Arquivo Nacional, que podem ser visualizados pela internet.

Para falar o que podem ser os óvnis avistados no espaço aéreo brasileiro, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter Fábio Pescarini, no Como É que É? desta quarta-feira (28).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.